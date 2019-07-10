Силуанов: списание части оборонных кредитов возможно при передаче их в Промсвязьбанк

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Списание части кредитов российских предприятий оборонно-промышленного комплекса возможно при передаче этих кредитов на баланс Промсвязьбанка. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, комментируя предложение вице-премьера Юрия Борисова сократить кредитный портфель ОПК на 600-700 млрд рублей.

"Кредиты [предприятиям ОПК] предоставлялись коммерческим банком без участия государства. Стоит на повестке дня вопрос возможности изменения задолженности при передаче части кредитов от коммерческих банков к Промсвязьбанку. По этому вопросу мы работаем", - сказал Силуанов.

Он пояснил, что при передаче таких кредитов возможно "схлопывание объема резервов, которые созданы по этим кредитам с суммой задолженности по этим кредитам".

Схема списания кредитов

"Схема, описанная в законе о гособоронзаказе, в котором написано, что по перечню, определенному правительством происходит списание кредитов в пределах созданных резервов. Никакой новой схемы нет", - пояснил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он разъяснил, что в процессе передачи кредитов в другой банк происходит списание - "банк создает резервы и они составляют объем списания".

При этом замглавы Минфина подчеркнул, что цифра 600-700 млрд рублей, которую предложил Борисов, "несколько завышена".