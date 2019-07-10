Госдума во II чтении освободила региональных "мусорных" операторов от НДС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС). Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект освобождает от обложения НДС услуги по обращению с ТКО, оказываемые региональными операторами, в отношении которых уполномоченным органом утвержден предельный единый тариф на соответствующие услуги без учета НДС. Норма будет применяться в отношении предельных единых тарифов, вводимых в действие с 1 января 2020 года.

Законопроект наделяет субъекты РФ правом установления налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций для региональных операторов по обращению с ТКО (положение применяется к налоговой базе, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года). В случае принятия субъектом РФ такого решения ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0%. Эти налоговые ставки будут применяться к прибыли регионального оператора от деятельности в рамках договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

Региональные операторы по обращению с бытовым мусором начали работать в России с 1 января 2019 года в рамках реформы отрасли обращения с отходами. Эти компании отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. По данным министерства природных ресурсов и экологии и ассоциации регоператоров "Чистая страна", в России этот статус получили около 250 компаний. Под их контроль в той или иной мере перешел рынок в 70 из 85 субъектов РФ.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым поправкам, не облагается НДС передача на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объекта недвижимого имущества, предназначенного для проведения спортивных мероприятий по конькобежному спорту, а также сопутствующей инфраструктуры и движимого имущества.