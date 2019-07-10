Путин потребовал от кабмина и госкомпаний активно начинать работу в сфере новых технологий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и компании с государственным участием самым активным образом разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий. Такое замечание он сделал после церемонии обмена подписанными соглашениями о намерениях между кабмином и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений.

Путин отметил, что хорошо знает, "что такое меморандумы и протоколы о намерениях". "Это предварительные документы", - сказал он. "В нашем случае - совершенно другая история, нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас", - потребовал он. "Тем более что подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель", - добавил президент.

Глава государства уверен, что Россия должна добиться лидирующих позиций в мире по развитию высоких технологий, гарантировав таким образом суверенитет страны.

"Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, и наша задача - не теряя времени, сделать все, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных, новых рынках", - заявил Путин.