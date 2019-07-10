Ростех, "Ростелеком" и правительство заключили соглашение о совместном развитии 5G в РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ростех, "Ростелеком" и правительство РФ заключили трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития в России нового поколения подвижной беспроводной связи - 5G, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Соглашение определяет направления развития, входящие в зону ответственности каждого из его участников.

"Основным механизмом реализации соглашения станет дорожная карта, которую Ростех и "Ростелеком" разработают вместе, а затем представят в правительство", - сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

Со стороны правительства соглашение подписал вице-премьер РФ Максим Акимов, он отметил, что "связи пятого поколения будут играть ключевую роль в обеспечении экономической, информационной и технологической безопасности страны".

"Решение вопроса развертывания сетей 5G на российском оборудовании требует объединения усилий операторов связи и промышленности. Чтобы обеспечить комплексный подход к решению этой задачи, правительство привлекло в качестве партнеров по развитию в России технологий пятого поколения мобильной связи Ростех и "Ростелеком", - сказал Акимов.

Дорожная карта, которую разработают Ростех и "Ростелеком", будет сфокусирована на развитии технологии 5G, создании решений на ее базе и развитии рынка для отечественного оборудования связи 5G.

Разделение обязанностей

Согласно подписанному документу, Ростех обеспечит разработку разделов проекта дорожной карты, касающихся развития отечественных технологий и оборудования, разработки и продвижения на рынок отечественных решений, а также формирования рынка и стимулирования спроса на отечественные решения и оборудование, обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках. По словам замглавы Ростеха Александра Назарова, речь идет о критически важных технологиях и создании современной, надежной, кибербезопасной инфраструктуры связи, которая на многие годы вперед определит успех развития цифровой экономики в России. "Отечественная промышленность и операторы связи уже ведут активную совместную работу в этом направлении. Есть серьезные заделы, накоплены компетенции, которые позволяют комплексно реализовать задачу построения сетей 5G на высоком уровне", - отметил Назаров.

"Ростелеком" же займется разработкой разделов проекта дорожной карты, касающихся развертывания инфраструктуры для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения преимущественно с использованием отечественных решений и технологий, а также формирования рынка и стимулирования спроса на сервисы и услуги на базе мобильных сетей связи пятого поколения. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что партнеры будут привлекать к работе самый широкий спектр участников рынка, включая операторов связи, с тем, чтобы определить как оптимально построить сети 5G на основе отечественных технологий.

Кроме того, "Ростелеком" и Ростех будут совместно разрабатывать разделы дорожной карты, касающиеся обеспечения мобильных сетей связи пятого поколения частотами, функциональных и технических требований к оборудованию и программному обеспечению, потребительским характеристикам отечественных конечных технологических решений, а также оценки объема необходимого отечественного оборудования для реализации поставленных задач.

Ростех займется развитием еще трех высокотехнологичных областей

Ростех в присутствии президента РФ Владимира Путина, помимо документа с "Ростелекомом" по 5G, подписал с правительством РФ соглашение о намерениях по совместному развитию таких высокотехнологичных областей, как технологии распределенного реестра, квантовые сенсоры, новые поколения узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия. Госкорпорация разработает и представит в правительство на утверждение детальную дорожную карту развития этих технологий.

Соглашения заключены в рамках поручения, данного президентом по итогам совещания по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта 30 мая 2019 года. На нем было выделено 13 высокотехнологичных областей, нуждающихся в ускоренном развитии.

"Совместно с государством, разработчиками, производителями, инвестиционным сообществом предстоит определить практические шаги, результатом которых станет широкое внедрение этих технологий в жизнь страны", - сообщил замглавы Ростеха.

В рамках реализации дорожной карты Ростех будет отвечать за проведение исследований и разработок, в том числе за привлечение партнеров, а правительство должно будет обеспечить эффективную координацию взаимодействия государственных органов с исполнителями дорожной карты и создание комфортной регуляторной среды для развития и внедрения высоких технологий и т.д.