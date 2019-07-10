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В Кремле подписали соглашения по квантовым технологиям и искусственному интеллекту

На церемонии присутствовал президент Владимир Путин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство РФ заключило с крупными компании с госучастием восемь соглашений для развития высокотехнологичных направлений. Церемония обмена подписанными документами проходит в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина.

Кабмин заключил соглашения о намерениях со Сбербанком по направлению "Искусственный интеллект", с РЖД - по направлению "Квантовые коммуникации", с Росатомом - по направлениям "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ", с Ростехом - по направлениям "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиуса действия", с Ростехом и Ростелеком - по направлению "Беспроводная связь нового поколения".

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