Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 17% в I полугодии 2019 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Услугами скоростных поездов "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки в первом полугодии 2019 года воспользовались 258,8 тыс. пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 17%, следует из сообщения РЖД.

В июне 2019 года перевезено 52,9 тыс. пассажиров (+4,5% к июню 2018 года).

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами "Аллегро" перевезено 3,5 млн человек.

За 12 месяцев прошлого года услугами скоростных поездов "Аллегро" воспользовались 481,8 тыс. пассажиров, что соответствует уровню 2017 года.