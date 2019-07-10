Экспорт рыбной продукции из Архангельской области планируется увеличить на 23% в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Экспорт рыбной продукции планируется увеличить в Архангельской области в 2024 году на 23% - до $213 млн - в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт". Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Орлов в кулуарах III Рыбопромышленного форума в Петербурге.

"Мы запланировали, что у нас объем [экспорта рыбной продукции] будет увеличиваться от $173 млн в сегодняшних до $213 млн в 2024 году", - сказал Орлов.

По словам губернатора, это острожный прогноз. "Цифры могут измениться в большую сторону, если те же крабовые проекты будут реализовываться, если увеличится доставка рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути", - добавил он.

III Рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля. В ходе него министры сельского хозяйства России, Болгарии, Турции, Индонезии, главы субъектов России, представители бизнеса и ученые обсуждают проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в экономическом, социальном и экологическом аспектах.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.