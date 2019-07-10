РЖД заключили с правительством соглашение о развитии квантовых коммуникаций

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) подписали соглашение о развитии квантовых коммуникаций с правительством РФ. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Подписи под документом поставили вице-премьер Максим Акимов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Стороны договорились о координации действий для ускорения технологического развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на глобальных технологических рынках в области квантовых коммуникаций.

Как отмечается в пресс-релизе РЖД, планируется совместно разработать дорожную карту развития технологической области квантовых коммуникаций, предусматривающую формирование научно-технологической и производственной инфраструктуры, продвижение продукции мирового уровня, в том числе на базе соответствующих отечественных технологий, и подготовку квалифицированных кадров. Для ее выполнения на условиях взаимовыгодного сотрудничества будут привлекаться партнеры (производственные, научные, образовательные и иные организации), включая субъекты малого и среднего предпринимательства.

РЖД выступают одним из соучредителей ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Главной задачей проекта является создание и развитие на территории России единого мультимодального транспортно-логистического пространства на основе отечественных цифровых технологий, в том числе квантовых, и отечественного программного обеспечения.