ЦБ опасается роста волатильности на мировых рынках из-за рисков замедления роста экономики

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центробанк полагает, что потенциальные риски роста волатильности на мировых рынках остаются высокими ввиду возможности замедления экономического роста. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"В целом потенциальные риски роста волатильности на рынках остаются высокими с учетом сохраняющихся рисков замедления экономического роста", - отмечается в обзоре.

По информации ЦБ, в США зафиксирован разворот тренда кривой доходности казначейских облигаций на участке три месяца - 10 лет, исторически это является индикатором приближающейся рецессии. В июне 2019 года наблюдалось дальнейшее замедление роста и снижение деловой активности в производственном секторе в ведущих странах. В США показатель ISM Manufacturing (Индекс делового оптимизма в производственной сфере - прим. ТАСС) в июне снизился до 51,7 пункта, что является минимумом с октября 2016 года. В еврозоне аналогичный показатель остается ниже 50 пунктов - на уровне 47,7 пункта, в Китае - в мае - июне снизился с 50,2 до 49,4 пункта.

Риски на российском финансовом рынке

ЦБ отметил продолжающуюся тенденцию к уменьшению доходности ОФЗ в июне, которая снизилась по сравнению с наиболее ликвидными выпусками доходности на 35,5 б. п., в мае снижение составляло 22,3 б. п. Минфин России снизил предоставляемый на аукционах объем ОФЗ по причине досрочного выполнения квартального плана. На фоне увеличения объема налоговых поступлений, Минфин России планирует также снизить планку максимальных заимствований, закрепленную в бюджете на 2019 год приблизительно на 127 млрд рублей, говорится в отчете.

Кроме того, размещения еврооблигаций сверх установленного лимита со стороны Минфина России позволяют сократить объем привлечения средств на внутреннем рынке, а именно перераспределить объемы привлекаемых средств между займами в национальной и иностранной валюте. В итоге средний размещенный объем ОФЗ за один аукционный день в июне составил 36,2 млрд рублей, тогда как в мае данный показатель составлял 91,9 млрд рублей.

Объем покупок ОФЗ нерезидентами и дочерними иностранными банками на аукционах в июне составил 42 млрд рублей, или 39% объема размещения. На вторичном биржевом рынке ОФЗ в июне нерезиденты и дочерние иностранные банки купили ценных бумаг на 53 млрд рублей, что на 30 млрд рублей больше, чем в прошлом месяце, и является максимальной величиной за месяц с 2018 года.