Компания "Доброфлот" направит в Архангельск два судна с рыбой с Дальнего Востока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Доброфлот" направит по Северному морскому пути с Дальнего Востока в Архангельск два судна с рыбой в 2019 году. Об этом в среду в кулуарах III Рыбопромышленного форума в Петербурге сообщил ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Мы ожидаем, что в этом году два судна "Доброфлота" у нас разгрузятся ", - сказал Орлов.

Глава региона не исключит, что по Севморпути в Архангельск доставят рыбу и другие компании. "Возможно, этому опыту последуют и ряд других компаний, мы к этому готовы, мы создаем условия для быстрой и комфортной разгрузки в порту Архангельска", - добавил он.

Первая поставка в Архангельск дальневосточной рыбы по Севморпути состоялась в 2017 году, тогда было доставлено 3 тыс. т. В 2018 году также состоялся рейс, которым компания "Доброфлот" поставила 3 тыс. т горбуши, кеты, нерки и гольца. В 2018 году планировался еще один рейс, который не состоялся по техническим причинам, связанным с ремонтом судна.

III Рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля. В ходе него министры сельского хозяйства России, Болгарии, Турции, Индонезии, главы субъектов России, представители бизнеса и ученые обсуждают проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в экономическом, социальном и экологическом аспектах.