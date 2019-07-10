ГД одобрила в I чтении реализацию отдельных норм основных направлений налоговой политики

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики. Документ внесен правительством.

Законопроект упрощает подачу документов в налоговые органы - он предоставляет физлицам право подавать в ФНС и получать от налоговой службы декларации, информацию о налоговых льготах и иные документы через многофункциональные центры. Кроме того, НДФЛ предлагается включить в единый налоговый платеж, который граждане РФ могут перечислять в бюджет одним платежным поручением. Сейчас в него входят налог на имущество физлиц, а также транспортный и земельный налоги. Налогоплательщик сможет подавать заявления о возврате излишне удержанных или уплаченных налогов независимо от временных ограничений - сейчас заявление можно подать в течение трех лет с момента уплаты налога.

Также проект закона предусматривает возможность предоставления в налоговые органы заявлений о постановке на учет иностранных кредитных организаций и прилагаемых к ним документов для открытия корреспондентских счетов в российских банках.

Изменения по налогу на прибыль и взносам

Изменения коснутся уплаты подоходного налога и налога и прибыль. Для физлиц отменяется обязанность декларирования доходов от продажи ценных бумаг и введения налогового агентирования, для адвокатов - обязанность документального подтверждения приостановления статуса адвоката в целях освобождения от уплаты страховых взносов за соответствующий период.

Для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций. На постоянной основе продлено действие такой ставки для организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность.

Рассмотрен также вопрос о предельном сроке владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. В случае, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, этот срок предлагается сократить с пяти до трех лет.

"Сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения единственным жильtм, после чего продажа этого жилья не будет облагаться 13% налогом на доходы физических лиц, поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас, если квартира оформлена в собственность менее пяти лет, за ее продажу взимается НДФЛ в размере 13% от суммы сделки, напомнил Володин, подчеркнув, что теперь эти "существенные средства люди смогут направить на оплату ипотеки или ремонт".

"Кроме того, расширяются основания предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья - их смогут получить граждане, которые воспользовались госпрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации", - отметил председатель Госдумы.

Также законопроектом упрощается процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов. "Вместо них направлять в налоговую необходимые бумаги и заявления будут уполномоченные госорганы. Это должно исключить случаи, когда многодетная семья сталкивается с неправильным начислением налогов, не знает о возможности подать заявление на налоговый вычет, получает пеню за недоплату и, соответственно, вынуждена переплачивать", - сказал Володин.

Применение патентной системы ограничат

Согласно законопроекту, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, не смогут переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога за исключением подакцизных товаров, произведенных из сельскохозяйственного сырья.

При этом законопроект предлагает запретить применение единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения в сфере реализации лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, а также натурального меха и других товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Кроме того, субъекты РФ получат право устанавливать ограничения для применения патентной системы налогообложения по общей площади сдаваемых в аренду или наем жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта, используемых при применении патентной системы налогообложения; по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади.

Список подакцизных товаров увеличивается - в документе уточняется определение электронных систем доставки никотина (вейпов), которые признаются подакцизным товаром.

Законопроект также сокращает порог минимальной численности работников, при которой плательщики страховых взносов обязаны представлять расчеты по страховым взносам в налоговые органы в электронной форме, с 25 до 10 человек.