СП Siemens и "Силмаша" может инвестировать не менее 1 млрд рублей в рамках СПИК

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), подавшее заявку в Минпромторг о заключении специнвестконтракта (СПИК) на повышение локализации в РФ газовых турбин большой мощности, планирует инвестировать в проект к 2023 году не менее 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минпромторга.

"В рамках исполнения обязательств по СПИК ООО "СТГТ" планирует инвестировать не менее 1 млрд рублей до конца 2022 года. Заявленный в СПИК уровень локализации на заводе ООО "СТГТ" к середине 2023 года составит не менее 90%", - отметил собеседник агентства.

Ранее Siemens в России сообщил, что СТГТ 2 июля направило заявление в Минпромторг РФ о заключении специального инвестиционного контракта на локализацию газовой турбины большой мощности, включая компоненты горячего тракта и систему автоматического управления газовой турбиной.

Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе "Сименс технологии газовых турбин" составит не менее 90%.

В Минпромторге отметили, что в настоящее время министерство рассматривает полученные документы в соответствии с установленной процедурой.

Глава Siemens в России Александр Либеров в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2019 сообщал, что СТГТ ведет переговоры с Минпромторгом РФ о подписании специального инвестиционного контракта (СПИК), который позволит предприятию получить статус российского производителя, а вместе с этим - возможность поставлять газовые турбины для модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) по новой правительственной программе.

В интервью ТАСС в феврале Либеров также сообщал, что Siemens оценивает инвестиции в полную локализацию турбин в РФ в десятки миллионов евро. Он отмечал, что германский концерн изучает возможность сокращения сроков доведения уровня локализации газовой турбины мощностью 187 МВт до 100% на год-полтора с ранее запланированного 2024 года.