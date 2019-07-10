Власти Ленинградской области увеличат экспорт услуг на 40% к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области намерено до 2024 года увеличить объем экспорта услуг компаний до $1 млрд с текущих $600 млн по федеральному проекту "Экспорт услуг", сообщила ТАСС в среду начальник департамента проектного управления и государственных программ комитета экономического развития Ленобласти Евгения Таллер в рамках выставки-ярмарки "Агрорусь" в Петербурге.

"Планируется создать условия для долгосрочного роста к 2024 году объема экспорта услуг Ленинградской области до $1 млрд за счет снижения административных барьеров и условий для реализации инвестиционных проектов в туристической, транспортно-логистической и образовательной отраслях. Речь идет о федеральном проекте "Экспорт услуг", - сказала она.

На выполнение задач федерального проекта "Экспорт услуг" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 2024 года планируется направить 153 млн рублей из областного бюджета.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.