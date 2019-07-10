Более 50 тыс. тонн тепличных овощей вырастили в Липецкой области с начала года

ЛИПЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Более 50 тыс. тонн тепличных овощей вырастили с начала года в Липецкой области на местных сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации.

Большая часть собранной продукции - это огурцы, которых вырастили свыше 34,2 тыс. тонн. Также местные сельхозпроизводители вырастили почти 19,9 тыс. тонн томатов. В настоящее время сбор овощей в закрытом грунте ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах Липецкой области, общая площадь их теплиц составляет 106 га.

"Агропромышленный комплекс региона сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. С начала года в Липецкой области произведено 54 тыс. тонн овощей закрытого грунта", - цитирует пресс-служба слова врио главы региона Игоря Артамонова.

По данным пресс-службы, овощи выращиваются в теплицах пятого поколения с применением технологии UltraClima, обеспечивающей наилучшие условия для растений.