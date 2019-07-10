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Силуанова переизбрали председателем набсовета "Алросы"

Вице-премьер возглавляет его с 2015 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов переизбран председателем наблюдательного совета "Алросы", говорится в сообщении алмазодобывающей компании.

Антон Силуанов возглавляет набсовет "Алросы" с 2015 года.

В ходе состоявшегося голосования глава Якутии Айсен Николаев избран первым заместителем председателя набсовета, заместителем председателя набсовета избран генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов.

Члены набсовета также избрали состав профильных комитетов.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов (в каратах), компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2018 году составила $4,5 млрд.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия (25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.

Теги
Иванов, Сергей БорисовичСилуанов, Антон ГермановичРоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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