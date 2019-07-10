Экономический эффект от развития МНПЗ "Газпром нефти" достиг 16,8 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" оценила в 16,8 млрд рублей полученный с 2011 по 2019 годы совокупный экономический эффект от проектов повышения эффективности производства Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). В первом полугодии 2019 года экономия составила 350 млн рублей, сообщила пресс-служба МНПЗ.

"Всего с 2011 года по 2019 год в рамках программы повышения производственной эффективности на Московском НПЗ выполнено более 300 мероприятий. Общий экономический эффект от принятых мер составил 16,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что в январе - июне 2019 года большая часть средств была сэкономлена за счет оптимизации работы установок по производству дизельного топлива. Эффективность работы установок была повышена, в том числе благодаря дополнительной оптимизации систем межцеховых коммуникаций и управления сырьевыми потоками.

"Газпром нефть" улучшает работу Московского НПЗ не только за счет модернизации, строительства новых установок, но и благодаря увеличению их производительности, повышению эксплуатационной готовности и энергоэффективности, сокращения безвозвратных потерь. Все эти меры позволяют повысить маржинальность завода и сэкономить существенный объем средств, считают в компании.