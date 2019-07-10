Профицит бюджета РФ за I полугодие составил 3,1% ВВП

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июня 2019 года составил 3,1% ВВП, или 1,561 трлн рублей, говорится в материалах на сайте Минфина.

Доходы бюджета за отчетный период составили 9,548 трлн рублей, в том числе нефтегазовые - 4,121 трлн рублей, ненефтегазовые - 5,426 трлн рублей.

Расходы бюджета достигли 7,987 трлн рублей. Самыми большими статьями расходов стали: социальная политика (2,448 трлн рублей), национальная оборона (1,452 трлн рублей) и национальная безопасность и правоохранительная деятельность (871,8 млрд рублей).

По итогам 2018 года бюджет РФ впервые с 2011 года сложился профицитным (2,7% ВВП).