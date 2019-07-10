На Кубани реконструируют трассу, чтобы минимизировать пробки по дороге в Крым

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют реконструировать узкий участок трассы Краснодар - Ейск на подъезде к обходу Краснодара, строительство которого начнется в сентябре, а также построить на нем пять транспортных развязок, чтобы исключить возникновение пробок по дороге в Крым. Об этом сообщил на круглом столе вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Строительство Дальнего западного обхода в Краснодаре, который позволит снизить загруженность улиц в центре города и улучшить транспортную логистику в регионе начнут осенью 2019 года. Скоростная дорога М-4 "Дон" на участке дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК) позволит без пробок доехать до моста через Керченский пролив. На дороге будет организовано движение по четырем полосам в оба направления с разделенными встречными потоками, расчетная скорость движения составит 120 км в час.

"Необходимо учитывать, что трафик в сторону Крыма будет аккумулироваться на Дальнем западном обходе не только с дороги М-4 "Дон", но также со стороны Краснодара и Ейска по региональной автодороге Краснодар - Ейск. Для исключения создания системных транспортных заторов на подходах к Дальнему западному обходу планируется реконструкция автомобильной дороги Краснодар - Ейск. Реконструкция предусматривает расширение существующей двухполосной дороги до параметров IВ категории (четыре полосы и более в соответствии с ГОСТ - прим. ТАСС). Планируется построить пять транспортных развязок, площадку отдыха", - сказал Вороновский.

Он уточнил, что протяженность участка, который предстоит реконструировать, составляет 22 км. Это район выезда из станицы Новотитаровской при пересечении с Дальним западным обходом Краснодара до станицы Медведовской, где начинается четырехполосный участок дороги перед Тимашевском. Сроки начала реконструкции и объем финансирования пока не уточняются.

Также Вороновский рассказал, что в рамках строительства Дальнего западного обхода будут оборудованы три моста, 22 путепровода и еще три транспортные развязки.

Пробки являются серьезной проблемой для Краснодара. При этом в город ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет. С открытием Крымского моста нагрузка на дорожную сеть Краснодарского края увеличилась, через Краснодар следует большое количество грузовых автомобилей, осуществляющих перевозку различных видов продукции на территорию Крыма.