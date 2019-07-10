Австрия и Франция заинтересовались московским энергетическим оборудованием на ИННОПРОМе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Наибольший интерес у зарубежных партнеров на выставке ИННОПРОМ-2019, которая проходит с 7 по 11 июля в Екатеринбурге, вызвали московские решения для энергетической отрасли. Так, компания "Инфотех Групп" договорилась о сотрудничестве с тремя организациями из Австрии и Франции, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Суммарный деловой потенциал проведенных переговоров за все дни мероприятия можно будет оценить позже, но на данный момент по утверждению представителя "Инфотех Груп", компания договорилась о возможности сотрудничества с представителями трех зарубежных компаний из Австрии и Франции: Knill Energy Holding, Bertsch Group, Dalkia (Fenice Rus)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, австрийских коллег заинтересовали решения аналитики для электроэнергетической отрасли - возможность выявления дефектов в технологическом оборудовании на ранней стадии и связь данной системы с эксплуатацией и обслуживанием электротехнического оборудования предприятия.

"Объем экспорта московских решений для энергетики по итогам 1 квартала 2019 года составил $223,3 млн. Отмечу, доля Москвы в экспорте энергетического оборудования России составила более 45%. Мы уже активно экспортируем данное оборудование в Словакию, Чехию, Венгрию, Иран и страны СНГ. Зарубежные производства полностью автоматизированы, в том числе на них активно используются мобильные приложения для сотрудников и потребителей в сфере электроэнергетики. Именно поэтому мы видим потенциал в развитии экспорта данного направления", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

АО "Инфотех Груп" (Infotech Group) - российская компания-разработчик программного обеспечения для крупных корпораций, государственных структур, среднего и малого бизнеса. Основными направлениями автоматизации являются промышленность, электроэнергетика, безопасность и охрана, городское хозяйство. Все продукты строятся на базе собственной программной платформы INFOTECH. В своих разработках компания использует технологии машинного зрения, Big Data, нейронные сети, экспертные модели классической диагностики.