Глава Disney в России и СНГ переходит в Сбербанк

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан со 2 сентября переходит в Сбербанк на должность старшего вице-президента и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Жигалова-Озкан будет осуществлять руководство данными функциями в группе Сбербанк, включая курирование компаний группы в соответствующих индустриях, добавили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе компании Disney в России и СНГ сообщили ТАСС, что "Марина Жигалова-Озкан покинет этот пост [в Disney] в ближайшее время".

До прихода в Сбербанк Марина Жигалова-Озкан 13 лет с момента основания возглавляла компанию Disney в России и СНГ.