S&P понизило прогноз роста южнокорейской экономики на 2019 год

ТАСС, 10 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило прогноз роста ВВП Республики Корея на текущий год с 2,4% до 2%. Об этом в среду сообщает информационное агентство Yonhap.

"Рост экономики страны снизится до 2% в 2019 году. Ожидается, что южнокорейская экономика восстановится и данный показатель выйдет на уровень 2,6% в 2020 году", - приводит агентство данные доклада S&P.

По мнению аналитиков, спад объемов экспорта электроники, а также возросшая неопределенность на фоне торговых противоречий Токио и Сеула продолжают оказывать сильное влияние на промышленность и объемы капиталовложений частного сектора Республики Корея. Помимо этого, S&P прогнозирует снижение Банком Кореи (центробанком страны) ключевой ставки с 1,75% до 1,5% к концу текущего года.

В апреле Банк Кореи впервые за семь лет зафиксировал дефицит платежного баланса страны. Тогда он составил $660 млн. Согласно опубликованным данным, по состоянию на май текущего года экспорт сократился на 10,8%, а импорт - на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В июне агентство Fitch также опубликовало доклад, в котором прогнозировало снижение темпов роста южнокорейской экономики с 2,5% до 2% в 2019 году.