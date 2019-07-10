Почти 40% средств на ремонт дорог освоили в I полугодии подрядчики на Кубани

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Подрядчики по ремонту дорог на Кубани за первое полугодие 2019 года выполнили запланированные по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" работы на сумму 1 млрд 495 млн из 3,9 млрд рублей на 23 из 143 объектов, сообщил в среду на круглом столе по теме реализации проекта в регионе вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края за счет реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" намерены в течение шести лет увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативам, до 70%. В 2019 году ведется ремонт дорог на 134 объектах общей протяженностью 242,8 км, на эти цели выделено 3,9 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 2,7 млрд рублей, из краевого - 1 млрд рублей, остальное - средства местных бюджетов. На эти деньги ремонтируют девять участков регионального значения, 51 объект в Краснодарской агломерации, 64 объекта в Сочинской и еще 10 в Новороссийской.

"Контракты по всем объектам 2019 года были заключены до 1 июня 2019 года. В настоящее время всего принято работ [у подрядчиков] на сумму 1 млрд 495 млн рублей. Завершены работы в отношении 23 объектов", - сказал Вороновский.

Он уточнил, что ремонт уже завершен на трех участках дорог регионального значения, пяти участках в Краснодарской агломерации и 15 дорожных участках в Сочи. "Работы во всех агломерациях идут в соответствии с графиками, и основные работы планируется завершить уже в августе текущего года", - добавил вице-губернатор региона.

Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, которые будут реализовывать нацпроект в 2020 году, начнут проводить в сентябре 2019 года. По его словам, это позволит еще в начале года с установлением соответствующих погодных условий приступить к выполнению дорожных работ. Таким образом, у подрядчиков будет шанс завершить работы с опережением графика, чтобы минимизировать ухудшение дорожной ситуации в регионе в период курортного сезона.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.