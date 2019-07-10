Роботизированные аудитории намерены создать в вузах Удмуртии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии совместно с компанией Kuka Russia намерены создать в вузах республики роботизированные аудитории, в которых смогут проходить обучение студенты технических специальностей вузов. Об этом ТАСС на промышленной выставке ИННОПРОМ сообщил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

"В данном соглашении больше расчет будет на возможности привлечения "Куки" к обучающим программам технического университета, использовать их в борьбе с той проблемой, которую многие сейчас озвучивают на промышленных предприятиях. <…> Ребята, отучившись, не совсем дружат с современными технологиями. Это прямо в соглашении прописано - возможность [создания] точки роботизации", - сказал министр, уточнив, что фактически речь идет о появлении роботизированных аудиторий.

По словам, Лашкарева аудитории будут наполнены современным оборудованием, которое имеется в распоряжении компании Kuka. "В аудиториях будет современное робототехническое оборудование, которое смогут использовать учащиеся технических специальностей вузов, училищ, а также специалисты, которые проходят переподготовку через удмуртский машиностроительный кластер", - сказал министр, уточнив, что на данный момент власти не определились с тем, какие именно станки и устройства будут находиться в аудиториях.

Как говорилось ранее в распространенном сообщении главы и правительства региона, компания Kuka Russia в рамках соглашения также будет сотрудничать с предприятиями машиностроительного кластера Удмуртии. "Мы благодаря своей настойчивости и настойчивости коллег понимаем, что выйдем на взаимодействие", - уточнил Лашкарев.

По информации пресс-службы, Удмуртия со своей стороны будет уделять особую роль сотрудничеству в части развития пищевого кластера, где применение современных методов роботизации позволяет выйти на новые этапы производства и реализации продукции.

Kuka AG является одним из ведущих поставщиков интеллектуальных решений в области робототехники и технологий автоматизации в различных отраслях промышленности.