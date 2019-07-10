Завод по производству сыров мощностью 5 тыс. тонн продукции в год построят в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Предприятие по производству 5 тыс. тонн творожных сыров в год построят в Волосовском районе Ленинградской области. Соответствующее соглашение компания "Молочная культура" подписала с заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко на выставке-ярмарке "Агрорусь" в Санкт-Петербурге.

"С пуском нового сыродельного завода мы не только удовлетворяем потребительский спрос, но и увеличиваем эффективность молочных предприятий. Наличие стабильного спроса на молоко позволит увеличить рентабельность производства и избежать сезонного колебания приемочных цен", - сказал журналистам Малащенко на подписании соглашения.

Инвестиции компании "Молочная культура" в строительство предприятия по производству сыров составят 500 млн рублей. Планируется создать в районе 20 новых рабочих мест. "Молочная культура" входит в группу компаний "Артис" - это одна из крупнейших на Северо-Западе России продовольственных торговых групп. Ежемесячный объем выпускаемой продукции составляет 400 тонн.

Как сообщил журналистам Малащенко, областное правительство планирует увеличить ежегодное производство сыров в регионе более чем в 20 раз, до 10 тыс. тонн благодаря открытию новых предприятий. В 2018 году молокоперерабатывающие предприятия области произвели 490 тонн сыра, на 8% больше чем в 2017 году.

Власти Ленинградской области работают над созданием сырного кластера, предусматривающего увеличение количества сыродельных предприятий во Всеволожском, Гатчинском, Приозерском, Волосовском и Лужском районах. В 2018 году на выставке-ярмарке "Агрорусь" были подписаны соглашения о строительстве сыродельных заводов в Гатчинском и Лужском районах.