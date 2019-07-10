Амстердам и Uber достигли соглашения по дорожной безопасности

ГААГА, 10 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Муниципалитет Амстердама и компания Uber, предоставляющая услуги частных пассажирских автоперевозок, заключили так называемую социальную хартию, направленную на улучшение дорожной безопасности. Об этом сообщили власти голландской столицы.

Переговоры между сторонами были инициированы в феврале после нескольких инцидентов со смертельным исходом с участием водителей Uber. Результатом переговоров стало заключение соглашения, которое, помимо дорожной безопасности, затрагивает такие вопросы, как обмен информацией и устойчивое развитие.

Как отмечается в социальной хартии, Uber к концу года присоединится к городской Коалиции по дорожной безопасности, основной задачей которой является организация безопасного движения в городе. Кроме того, Uber взяла на себя обязательство "принимать во внимание" дорожную безопасность при разработке финансовых стимулов для поощрения водителей. Соглашение также предусматривает проведение независимого исследования с целью определения степени удовлетворенности пассажиров оказываемыми им услугами и водителей условиями труда.

Для предотвращения мошенничества с учетными записями Uber обязалась ввести в Амстердаме уже действующую в других городах Европы систему распознавания водителей по лицам. Кроме того, компания обязалась довести к декабрю следующего года до не менее 750 количество своих не наносящих вреда экологии автомобилей. Компания также согласилась делиться данными с муниципалитетом относительно числа своих водителей и пассажиров, данными о средней протяженности совершаемых автомобилями компании поездок и о местах, где садится и высаживается больше всего пассажиров.

"Uber хочет быть хорошим партнером Амстердама, - заявил управляющий компании в странах Бенилюкс Тейс Эмондтс. - Поэтому мы намерены принять конкретные шаги для улучшения дорожной безопасности, например, организовать обмен информацией и присоединиться к Коалиции по дорожной безопасности. Ряд мер в этом направлении уже принят".

В декабре 2018 года и в январе нынешнего четыре человека погибли в Амстердаме в результате трех инцидентов с участием водителей Uber. После этого компания повысила минимальный возраст водителей с 18 лет до 21 года, а также обязала их пройти специальные курсы дорожной безопасности.