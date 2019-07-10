Сахалин, Забайкалье и Ямал могут создать IT-стойбища

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области, Забайкальского края и Ямало-Ненецкого автономного округа изучают возможность запуска у себя проекта "IT-стойбище", реализующегося в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для доступа коренных малочисленных народов к государственным и муниципальным услугам и интернету. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев в кулуарах выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Первое IT-стойбище появилось в Югре в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе, где выход на связь затруднен. Там установлено оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному спутниковому интернету. В результате у местных жителей появилась возможность пользоваться госуслугами в электронном виде - теперь им не нужно ездить в райцентр для оформления документов. В апреле 2019 года на II встрече губернаторов Северного форума, состоявшейся в рамках Международного арктического форума, глава Югры Наталья Комарова предложила внедрить проект "IT-стойбище" и в других странах мира.

"Проект очень интересный. На его старте мы сомневались, пойдет ли он. Но сегодня мы видим, что он очень востребованный среди представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре. Среди регионов России, заинтересовавшихся проектом - Сахалин, Забайкалье и Ямал. Мы им предоставили всю информацию об IT-стойбище и сегодня они изучают возможность реализации его на своей территории", - сказал он.

По его словам, планируется, что в Югре IT-стойбища охватят все население коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. "Реализация одного IT-стойбища обходится в сумму от 450 тыс. рублей до 462 тыс. рублей", - добавил Забозлаев.

Ранее директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин сообщал ТАСС, что в 2019 году, по предварительным данным, к интернету планируется подключить еще восемь стойбищ, благодаря чему доступ к нему появится у 1458 представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 55 территориях традиционного природопользования в Югре. По его словам, к 2021 году точки доступа появятся еще на 14 объектах автономного округа, а охват вырастет до 2008 человек, что составит 43,7% населения коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.