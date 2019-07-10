Власти Югры надеются сохранить в 2019-2020 годах объемы добываемой в регионе нефти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируют в 2019 и 2020 годах добычу нефти на уровне 2018 года. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев в кулуарах выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"В 2019 году на территории Югры прогнозируется добыча нефти в объеме 235-236 млн тонн, что практически соответствует уровню добычи 2018 года. В 2020 году, при сохраняющейся динамике, добыча нефти ожидается на том же уровне. Мы должны удержать эту планку", - сказал Забозлаев.

Он добавил, что на начало июня 2019 года в Югре было добыто 100 млн тонн нефти.

По данным правительства ХМАО, в регионе в 2018 году впервые за 10 лет начиная с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн нефти, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Губернатор Югры Наталья Комарова сообщала, что добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.

На долю Югры приходится порядка 42,5% общероссийской добычи нефти, по этому показателю регион занимает первое место в России.

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.