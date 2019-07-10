Полигон для проверки новых технологий в строительстве дорог создадут в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Испытательный полигон для тестирования современных технологий в дорожном строительстве создадут в Ростовской области на одном из участков строительства обхода города Аксая на трассе М-4, лучшие практики намерены далее применять на трассах регионального и муниципального уровней. Об этом ТАСС в среду сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов после совещания по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в регионах ЮФО и СКФО.

"При строительстве обхода Аксая планируется участок, который будет работать как испытательный полигон, на этом испытательном полигоне планируется обкатывать эти все технологии [строительства дорог]. Госкомпания ("Автодор" - прим. ТАСС) планирует на этом испытательном полигоне обкатывать все лучшие технологии, то есть в дальнейшем, я надеюсь, они попадут в реестр инновационных технологий, и мы из этого реестра будем лучшие практики брать для применения на региональных и муниципальных дорогах", - рассказал он.

Иванов уточнил, что при строительстве обхода Аксая используются лучшие мировые технологии. В частности, речь идет об использовании составов асфальто-бетонных смесей, полимерных вяжущих, а также различных способах добавок в асфальто-бетонные смеси, которые уменьшают риск образования колеи и обеспечивают более качественную укладку смеси, пояснил министр.

Обход Аксая станет дорогой I технической категории. Число полос движения по новой дороге - шесть (с 1024-го по 1036-й км) и четыре (с 1036-го по 1091-й км). На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства, обход города Аксай включает бесплатные и платные участки федеральной автодороги М-4 "Дон". Сообщалось, что строительство обхода планируется завершить к 2022 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 регионах России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти до 50,9% (260,5 тыс. км) по сравнению с 43,1% в 2017-м, а доля дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях - вырасти вдвое, до 85%. Кроме того, предполагается на 10% снизить долю перегруженных федеральных и региональных трасс и ликвидировать половину мест концентрации ДТП.