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Пассажиропоток аэропорта Владикавказ увеличился за полгода на 24,7%

Аэропорт за январь-июнь 2019 года принял более 258 тыс. пассажиров

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Владикавказ в Северной Осетии за январь-июнь вырос на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"За шесть месяцев 2019 года аэропортом Владикавказ обслужено более 258 тыс. пассажиров, что превысило показатель прошлого года на 24,7%. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за январь-июнь текущего года вырос на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Объем перевозок на международных воздушных линиях за шесть месяцев текущего года увеличился на 11,7%", - говорится в сообщении.

В июне было зарегистрировано рекордное количество пассажиров - 50 тыс., что на 31,4% больше, чем в июне 2018 года.

Как отмечают в пресс-службе, общий рост пассажиропотока связан с открытием прямых рейсов в Ростов-на-Дону и Сочи. В июне рост пассажиропотока на внутренних линиях связан с увеличением средней загрузки рейсов в Москву. В международном секторе ситуация обуславливается использованием авиакомпаниями самолетов с большим количеством кресел на чартерах в Анталью.

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