Власти Архангельской области, САФУ и тралфлот будут сотрудничать по арктическому НОЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области, Северным Арктическим федеральным университетом и компанией "Архангельский траловый флот" подписано в среду на III Рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Как сообщила ТАСС ректор САФУ Елена Кудряшова, стороны объединят усилия по созданию межрегионального научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".

Всего в России до 2024 года, согласно майскому указу президента РФ, должно появиться 15 научно-образовательных центров, создаваемых в рамках нацпроекта "Наука".

"Сегодня на III Международном рыбопромышленном форуме мы подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое объединяет наши усилия по созданию межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования". Приоритетными направлениями совместной деятельности является разработка и внедрение технологий по добыче и переработке водных биоресурсов Арктики и Крайнего Севера, проведение совместных исследований в области рыболовства, рыбоводства, развития рыбной промышленности", - сказала Кудряшова.

САФУ взаимодействует с Архангельским траловым флотом в рамках Арктического рыбопромышленного кластера, а также по перспективам развития Архангельского морского рыбопромышленного техникума. "Очень важным также является формирование и развития кадрового потенциала для организаций морской и рыбопромышленной отрасли региона", - добавила ректор.

НОЦ на базе САФУ будет решать задачи по созданию новых материалов и технологий. Прежде всего, это исследования и разработки для предприятий судостроения и судоремонта, комплекс работ, связанных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых на арктическом шельфе, начиная от оценки экологических рисков, разработки и использования технологий глубоководных работ, подготовки морской арктической техники, добывающих комплексов. В сферу перспективных направлений центра включены задачи логистики для оптимизации доставки грузов по Северному морскому пути в интересах добывающих компаний, Министерства обороны РФ.

III Рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля. В ходе него министры сельского хозяйства России, Болгарии, Турции, Индонезии, главы субъектов России, представители бизнеса и ученые обсуждают проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в экономическом, социальном и экологическом аспектах.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.