Глава ФРС заявил, что откажется уходить в отставку, если Трамп попытается его уволить

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл заявил в среду, что откажется добровольно уходить в отставку, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет решение уволить его.

На слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, посвященных денежно-кредитной политике страны и состоянию американской экономики, его председатель Максин Уотерс спросила Пауэлла, что он будет делать, если Трамп позвонит ему и скажет: "Я увольняю тебя. Собирай вещи, пора уходить".

"Безусловно, я бы этого не сделал, - ответил глава финрегулятора. - Мой ответ будет нет <...> Я сказал все, что хотел сказать по этой теме". Во время слушаний конгрессмены неоднократно подчеркивали, что, согласно американскому законодательству, у главы государства нет полномочий отправлять в отставку председателя ФРС без веской причины.

Пауэлл вновь заявил, что намерен оставаться на своем посту весь положенный срок в четыре года, несмотря на резкую критику в отношении его политики со стороны Трампа. Он занял свою должность в феврале 2018 года.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее председателя. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки председателя финрегулятора. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.