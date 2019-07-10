Минсельхоз разработал законопроект об эко-продукции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России разработал законопроект об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии. Об этом говорится в сообщении министерства.

Законопроект подготовлен в рамках процесса по созданию в России бренда "зеленой" продукции по поручению президента РФ.

"Его принятие позволит сформировать систему правового регулирования нового для России рынка эко-продукции. Проект закона направлен на регулирование производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких продуктов", - отметили в Минсельхозе.

Нормы законопроекта не распространяются на парфюмерно-косметическую, охотничью и рыбную продукцию (кроме аквакультуры), лекарства, семена лесных растений, а также на органическую продукцию.

Документ предусматривает разработку национальных стандартов (ГОСТов), которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистым продуктам. Кроме того, планируется создание специальных лабораторий для оценки их соответствия всем установленным требованиям и проведение мониторинга почв.

Полномочиями по контролю за обращением эко-продукции будут наделены Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Производители "зеленых" продуктов будут внесены в единый государственный реестр и получат право размещать на упаковке специальную маркировку единого образца, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства.

Как пояснили в Минсельхозе, в отличие от органической сельхозпродукции производство эко-продуктов допускает использование ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок.