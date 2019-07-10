Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в среду разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,04% - до 2821,62 пункта, индекс РТС вырос на 0,82%, до 1406,29 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:49 мск снизился на 1,17%, до 63,17 руб., курс евро уменьшился на 0,65%, до 71,133 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,81% - до $66,30 за баррель.

В среду глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи перед Конгрессом США обозначил факторы, которыми может руководствоваться американский регулятор при решении по базовой ставке на предстоящем июльском заседании. Риски сохранения слабости инфляции и высокая степень неопределенности в международных торговых отношениях, по-видимому, приведут к решению о снижении ставки, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Он добавил, что на фоне сообщений о "конструктивных телефонных переговорах" между представителями США и КНР по торговой сделке рисковые активы получили некоторый импульс для роста.

Дейнека отметил, что помимо общего risk on, российский рынок получает поддержку со стороны рынка нефти - недельное снижение запасов сырья в США помогло ценам вернуться выше $65 за баррель.

По ожиданиям "БКС Премьер", четверг может оказаться умеренно позитивным для отечественных активов, в компании прогнозируют индекс Мосбиржи в диапазоне 2820-2840 пунктов.

В то же время главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в ближайшей перспективе существует вероятность возвращения американской валюты в район 62,5 руб.

"На долларе негативно сказалось выступление Пауэлла, риторика которого оказалась мягче, чем ожидали рынки, что способствовало снижению американской валюты на международном валютном рынке. Также поддержку рублю оказал рост цен на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговому периоду. Под конец дня "медведи" предпринимают активные попытки пробоя минимумов июня. В случае, если им это удастся, вырастет вероятность возвращения американской валюты в район 62,5 рубля", - пояснил он.