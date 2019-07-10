Эксперты: задержка корректировки демпфера не скажется на топливных ценах в России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение председателя Госдумы Вячеслав Володина перенести на 16 июля рассмотрение законопроекта о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних) не окажет негативного влияния на топливный рынок и не скажется на ценах, считают опрошенные ТАСС эксперты.

10 июля Госдума вернула на доработку поправки правительства о корректировке демпфера на бензин и дизельное топливо из-за нарушения процедуры внесения документа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что Минфин включил поправки ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ (в части стимулирования добычи редких металлов)", а это является нарушением регламента.

"Перенос срока ничем не грозит. Фактически договоренности по новой цене отсечения для демпфирующего механизма действуют уже с 1 июля. Решение и так уже оформляется законодательно задним числом. Неделей раньше, неделей позже - не суть. За неделю найдут какую-то достойную формулировку, чтобы соблюсти хотя бы видимость соблюдения регламента Думы", - говорит аналитик "Финама" Алексей Калачев.

По его мнению, поправки все равно будут приняты, "так как к содержательной части законопроекта нет претензий".

"В данном случае Володина тоже можно понять: правительство не подготовило вовремя свои поправки и не включило их в план рассмотрения Думой. Попытка "пристегнуть" вопрос по демпферу на топливо во второе чтение законопроекта по редкоземельным металлам совсем уж профанирует законодательную деятельность", - подчеркивает Калачев.

Однако начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян усомнился, что новый документ успеют внести в Госдуму до 16 июля.

"Для российской профильной отрасли это не является критичным - обычно производители не считают по дням, когда примут тот или иной законопроект, а закладывают с неким запасом. Однако для нефтяников это все равно существенные потери. В случае, если, например, закон отодвинут на месяц, потери могут составить до 40 млрд рублей", - подсчитал эксперт.

Как пояснили в Минфине, поправки по демпферу были включены в законопроект для ускорения их рассмотрения и принятия, чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке. В ведомстве отметили, что скорректированный демпфер по бензину и дизельному топливу должен вступить в силу ретроспективно, с 1 июля. А демпфер на керосин - для стабилизации ситуации с ценами на авиабилеты - вводится с 1 августа.