Роскачество заявило об отсутствии нарушений в процедуре проверки бургеров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роскачество отрицает наличие нарушений в процедуре проверки бургеров и подтверждает достоверность проведенного исследования, заявили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее в среду сеть быстрого питания McDonald's, в бургерах которых Роскачество нашло небольшое количество антибиотиков, обвинила организацию в некачественно проведенной проверке, сообщило издание РБК.

"Иногда некоторым компаниям легче начать искать несуществующие ошибки в методиках и регламентах испытаний, чем исправить имеющиеся недостатки собственных процедур и процессов. Что касается указанного в письме компании "Макдоналдс" ГОСТ Р 54904-2012, регламентирующего методику исследования остаточного содержания ряда противомикробных средств, масса исследуемого образца не должна составлять менее 100 гр. Согласно протоколу исследования, для испытаний поступило две единицы продукции (68 гр. каждая), суммарная масса составила порядка 136 гр., что говорит о том, что методика испытаний была полностью соблюдена", - заявили ТАСС в Роскачестве.

Ни на одном из этапов исследования нарушений зафиксировано не было, подтвердил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. "Лабораторные испытания всех отобранных для исследования проб проходили в строгом соответствии стандартам, определяющим порядок проверок данного вида продукции", - приводит его слова пресс-служба Роскачества.

При этом в Роскачестве подчеркнули, что опубликованные ранее результаты исследования бургеров не противоречат информации о том, что используемое компанией сырье является безопасным в соответствии с действующим российским законодательством.

"Обнаруженное количество антибиотиков является следовым и не превышает установленных законодательством норм. В то же время, Роскачество, как и аналогичные международные мониторинговые организации, поддерживает инициативу нулевого содержания остаточных антибиотиков в любом пищевом продукте и будет добиваться принятия производителями всех необходимых мер для достижения таких нулевых значений. В связи с вышеизложенным, Роскачество подтверждает полную достоверность результатов исследования", - заявили в Роскачестве.