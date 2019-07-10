"Газпром нефть" в I полугодии увеличила экспорт арктической нефти на 10%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в I полугодии 2019 года увеличила экспорт арктических сортов нефти ARCO и Novy Port (с месторождений Приразломное и Новопортовское) на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,5 млн тонн, сообщает компания.

"В первом полугодии 2019 года объем экспортных отгрузок арктических сортов нефти составил около 5,5 млн тонн - на 10% больше, чем в первой половине прошлого года", - отметил представитель "Газпром нефти". Общий накопленный объем экспорта нефти сортов ARCO и Novy Port достиг 30 млн тонн.

Для организации поставок арктической нефти "Газпром нефть" создала логистическую схему круглогодичной транспортировки углеводородов, в которую входят: нефтедобывающая платформа "Приразломная", терминал "Ворота Арктики", танкерный флот усиленного ледового класса, ледоколы, рейдовый перевалочный комплекс.

"Успешный опыт "Газпром нефти" в организации круглогодичного вывоза нефти, добываемой нашей компанией в российской Арктике, позволяет наращивать объемы экспорта и повышать эффективность бизнеса. В 2019 году список покупателей нефти сортов ARCO и Novy Port расширился - все больше крупных европейских переработчиков заинтересованы в приобретении востребованной арктической нефти, гарантированная бесперебойная доставка которой обеспечена уникальной логистической схемой и использованием современных цифровых технологий", - прокомментировал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.