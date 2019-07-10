Глава межрегионального центра Росстата уволился после досрочной публикации данных

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в июне, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Министр утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП ГМЦ Росстата, принявшего решение об увольнении по собственному желанию. Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен", - сообщила пресс-служба министерства.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Росстат провел служебное расследование. "Соответствующее письмо было направлено сегодня на имя министра экономического развития Максима Орешкина", - сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Проведенное внутри Росстата расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации в ЦБСД регулярно происходили и ранее (примерно один-два раза в год)", - сообщила пресс-служба министерства.

В сообщении отмечается, что во избежание повторения подобных ситуаций в настоящее время разрабатывается регламент подготовки и размещения информации на сайте Росстата, охватывающий все подразделения Росстата и подведомственные учреждения, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах (портал, ЦБСД и иные системы).

"До утверждения нового регламента ФГУП ГМЦ Росстата дано указание не обновлять показатели ЦБСД до момента их появления на официальном сайте ведомства", - говорится в письме главы Росстата Павла Малкова, которое приводит пресс-служба Минэкономразвития.