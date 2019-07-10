Сбербанк намерен активно инвестировать в российскую рыбопромысловую отрасль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Сбербанк планирует активно вкладывать средства в отечественную рыбодобывающую отрасль, в том числе строительство рыбопромысловых судов. Об этом заявил в среду журналистам старший вице-президент кредитной организации Владимир Ситнов в кулуарах Рыбопромышленного форума в Петербурге.

"Сейчас большие ожидания Сбербанка, связанные с <...> аукционными квотами, внимательно смотрим, очень чувствительная тема, поэтому, пока не прошли аукционы, не комментируем ее. Я думаю, что в сентябре, как только все отборочные процедуры завершатся и мы узнаем ключевых игроков, мы активно приступим к инвестиционному финансированию строительства и обновления рыбопромыслового флота", - сказал Ситнов.

Он отметил, что в кредитной организации созданы команды для Дальневосточного и Северного бассейнов, которые специализируются на рыбодобывающей отрасли. "Они достаточно сильно разобрались в отрасли и знают основные метрики, это позволяет нам с большой долей глубокой экспертизы принимать те или иные отраслевые решения для рыбопромыслового комплекса", - добавил Ситнов.

Механизм распределения инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов предполагает, что предприятия - участники этой программы строят суда или заводы по переработке рыбы и после ввода объекта в эксплуатацию получают дополнительную долю вылова, освоение которой значительно сокращает сроки окупаемости проектов. В 2019 году объем заявленных инвестиций в рамках механизма достиг 200 млрд рублей, что позволит реализовать проекты строительства 43 судов на российских верфях и 26 заводов по переработке рыбы.

По данным Сбербанка, общая численность рыбодобывающего флота в России составляет 550 судов, количество компаний в отрасли - 7,9 тыс., в них работают 60 тыс. человек. Объем экспорта отрасли в кредитной организации оценивают в $4,5 млрд в год.

Третий Рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля. Его участники, включая министров сельского хозяйства России, Болгарии, Турции и Индонезии, а также глав регионов РФ, обсуждают проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в экономическом, социальном и экологическом аспектах.