Производство водородного топлива в Великобритании будут регулировать алгоритмы на базе ИИ

ТАСС, 10 июля. Британская компания ITM Power, специализирующаяся на производстве водородного топлива, внедрит AI-платформу для оптимизации процесса генерирования энергии с учетом динамического ценообразования. Об этом сообщает издание Current News в среду.

Решение Dynamic Demand 2.0 использует алгоритмы машинного обучения для моделирования объема производства энергии в зависимости от уровня текущего спроса и ценовой динамики. Платформа уже была подключена к шести водородным генераторам общей мощностью в 330 кВт, обслуживающим сеть автозаправочных станций в Великобритании. Ожидается, что новый подход позволит сократить затраты на производство в сфере водородной энергетики за счет детальной аналитики потребностей рынка.

По словам Дэвида Хилла, директора компании Open Energi, разработавшей платформу Dynamic Demand 2.0, использование подобных цифровых решений будет особенно актуально для теплоэнергетического и транспортного секторов, которые наиболее трудно декарбонизировать. Аналитический подход к производству и распределению энергии играет важную роль в достижении уровня нулевых выбросов, которого Великобритания стремится достичь к 2050 году.