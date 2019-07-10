Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

"Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронных почт и пароли более 450 тыс. аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе. Тот факт, что Ozon своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, - сказали в ведомстве. - Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке".

В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что адрес электронной почты в совокупности с паролем можно отнести к персональным данным, так как они "дают доступ к аккаунту клиента и позволяют несанкционированно получать дополнительную информацию о клиенте и совершать от его имени различные действия".

В ведомстве добавили, что в настоящее время разрабатывается пакет нормативно-правовых документов по гармонизации законов, где будут учтены также положения обновленной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. По словам пресс-службы, данные изменения введут обязанность уведомлять уполномоченный надзорный орган об утечках.

"Эти нормы призваны расширить права пользователей на получение информации о несанкционированном доступе третьих лиц к их персональным данным. Люди имеют право не просто заявить о своем несогласии, но и, независимо от гражданства и места жительства, получать квалифицированную защиту от надзорного органа", - отметили в Роскомнадзоре.