В Ozon ответили на претензии об утечке данных клиентов интернет-магазина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Всего несколько процентов из данных о 450 тысячах аккаунтов, выложенных в интернет, относятся к клиентам интернет-магазина Ozon, все скомпрометированные пароли были сброшены сразу после обнаружения утечки. Об этом заявили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

Об утечке написало издание РБК. Ссылаясь на выложенную в интернете базу данных, оно утверждает, что в открытом доступе оказались электронные адреса и пароли 450 тысяч пользователей Ozon. По данным издания, утечка произошла еще полгода назад, причем на данный момент удалось выяснить, что скомпрометированные пароли уже не работают.

"В 450 тысячах записей число данных, принадлежащих пользователям компании, не превышает нескольких процентов, - заявили в пресс-службе Ozon. - При этом большая часть из обнаруженных аккаунтов неактивные, то есть они не использовались долгое время. За активностью таких аккаунтов служба безопасности Ozon следит особенно пристально".

"Сразу после обнаружения [утечки] специалисты Ozon сбросили пароли у тех учетных записей из списка, которые принадлежали пользователям Ozon", - добавили в пресс-службе.

По данным интернет-магазина, инцидент произошел еще в прошлом году. "Наши специалисты всегда проводят сброс паролей в случаях, если находят какие-либо данные в открытом виде в интернете, это политика компании", - пояснили в Ozon.