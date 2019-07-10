Главы Минфина США и Минэкономики ФРГ обсудили санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер встретились в среду в Вашингтоне и обсудили вопросы санкций и торговли с Ираном, а также энергетическую безопасность европейских стран. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского Минфина.

"Министры обсудили вопросы санкций, связанные с торговлей с Ираном. Министры также обсудили европейскую энергетическую безопасность и макроэкономическую политику, необходимую для стимулирования экономического роста в мире", - отмечается в документе.

Альтмайер находится с визитом в США с 8 до 12 июля. Министр планировал посетить Вашингтон, а также завод Mercedes в Алабаме.

Власти и Германии и США расходятся во взглядах на торговые ограничения. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон введет пошлины на импорт машин из ЕС. Если это произойдет, то пострадает, в первую очередь, германский автопром. Также США критикуют ФРГ за то, что немецкие фирмы участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2".