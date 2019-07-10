Правительство рассмотрит список целевых программ для финансирования в 2020-2022 годах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание, на котором, как сообщила пресс-служба кабмина, планируется обсудить 11 вопросов, включая финансирование федеральных целевых программ на предстоящие три года, ряд законопроектов и ассигнования на медицинские изделия.

Ключевой темой станет рассмотрение перечня федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов. Проект списка, представленный Минэкономразвития, направлен на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, сокращение роста объемов незавершенного строительства, а также ориентирован на реализацию приоритетных инвестиционных проектов.

На заседании также будет рассмотрен вопрос о выделении в 2019 году ассигнований на софинансирование приобретения медицинских изделий для Дагестана, Алтайского края, Омской и Псковской областей. Проектом распоряжения предлагается выделить Минздраву России на эти цели порядка 1,2 млрд рублей.

Законопроекты

Еще одним вопросом станут поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства, которые предполагают создание единого реестра на основе сведений о получателей поддержки, которые включаются в перечни федеральных и региональных властей, а также органов местного самоуправления и Корпорации МСП. Министрам также предстоит рассмотреть изменения в законы об ОСАГО и обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В частности, предполагается, что право на получение выплат в случае смерти застрахованного от несчастного случая или профессионального заболевания, которое сейчас имеют супруги и несовершеннолетние дети умершего, получат также его родители.

Также кабинет министров обсудит поправки, предполагающие изменение критерия признания семьи малообеспеченной. Сейчас доход семьи для этого должен составлять 1,5 прожиточных минимума, установленного в регионе, власти предлагают увеличить этот показатель до 2. Поправки предусматривают введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго детей в возрасте от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в регионе.

Члены правительства рассмотрят изменения в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которыми планируется расширить возможности совершения валютных операций с наличными. Предполагается, что принятие документа устранит несоответствие норм налогового и валютного законодательства в части компенсации НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза.

Планируется также обсудить поправки в Трудовой кодекс в части принудительного исполнения обязанности работодателя выплачивать работникам зарплату и другие причитающиеся суммы, а также связанные с этим корректировки закона "Об исполнительном производстве".

Кроме того, на заседании кабмина обсудят законопроект, вводящий понятие единой субвенции бюджетам регионов из федерального бюджета и предусматривающий возможность предоставления нового вида межбюджетных трансфертов - "горизонтальных субсидий". Документ предлагает исключить предусмотренные Бюджетным кодексом меры принуждения за нарушение органами региональной власти и местного самоуправления бюджетного законодательства. Механизм предоставления межбюджетных трансфертов "под фактическую потребность" предлагается распространить на случаи их предоставления для финансирования или софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

Запланированы к рассмотрению и правительственные поправки к законопроекту "Об электроэнергетике". В частности, планируется исключить нормы, устанавливающие особенности работы в Единой энергетической системе России потребителей с управляемой нагрузке. Также документ предлагает предусмотреть возможность снижения стоимости мощности для покупателей, принявших на себя обязательства по изменению режима потребления электроэнергии. Это коснется и покупателей, участвующих в торговле электроэнергией и мощностью с использованием принимающих устройств, влияющих на режим работы энергосистемы.