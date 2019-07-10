В компании "Авилон" заявили, что не планировали покупать "Рольф"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Автодилер "Авилон" не рассматривал и не планирует покупку компании "Рольф", заявили ТАСС в пресс-службе дилера.

Ранее основатель "Рольфа" Сергей Петров в интервью The Bell рассказал, что в феврале 2019 года совладелец "Авилона" Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.

Авилон" не рассматривал покупку компании "Рольф", и это не входит в планы компании. "Рольф" и "Авилон" имеют долгую историю плодотворного диалога на высококонкурентном рынке авторетейла. В рамках возможного перспективного сотрудничества был диалог о совместной работе компаний по отдельным направлениям деятельности с целью повышения эффективности работы", сообщили в пресс-службе" Авилона".

"Авилон" - один из старейших российских дилеров премиальных марок. В портфеле компании насчитываются 25 автомобильных брендов. Холдинг также является партнером ФГУП "НАМИ" по продвижению бренда Aurus.

Петров, который сейчас находится за пределами России, является фигурантом уголовного дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По данным Следственного комитета, в реализации преступной схемы, придуманной Петровым, участвовал в 2014 году директор департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Как полагают правоохранительные органы, тогда на счет подконтрольной Петрову кипрской компании и были перечислены 4 млрд рублей.

Кайро был помещен под домашний арест. В начале июля акционеры "Рольфа" исключили из состава совета директоров Петрова и Кайро.