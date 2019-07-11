Ростехнадзор выявил около 250 нарушений на предприятиях после загрязнения "Дружбы"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ростехнадзор обнаружил порядка 250 нарушений требований безопасности на опасных предприятиях в результате проверок в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба". Однако эти нарушения с загрязнением не связаны, заявил глава ведомства Алексей Алешин в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсантъ" .

"На опасных производственных объектах проверенных предприятий Ростехнадзор нашел порядка 250 нарушений требований промышленной безопасности, но на то событие, которое произошло, они никак не влияют, - сказал он. - Мы дали рекомендации провести дополнительное техническое диагностирование на узлах учета, чтобы было понимание, насколько они пострадали от попадания хлоридов в систему".

По словам Алешина, Росстандарт и Минэнерго также рассматривают вопрос о дополнительной проверке узлов учета нефти, которых насчитывается более 100.

Кроме того, глава надзорного ведомства сообщил о сокращении количества аварий на опасных производствах в России. По его словам, их число в 2018 году сократилось на 15,8%.

"Наиболее впечатляющие результаты - в оборонно-промышленном комплексе, там снижение составило 50%, в сфере газопотребления и газораспределения - 46%, в нефтепереработке и нефтехимии - 40%, а в горнорудной промышленности - 20%", - отметил Алешин.