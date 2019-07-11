Аэропорт Южно-Сахалинска увеличил пассажиропоток на 13,8% в первой половине 2019 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска в первом полугодии 2019 года увеличил пассажиропоток на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря запуску новых рейсов и самолетам с большей вместимостью. Об этом сообщается в четверг на сайте аэропорта.

"С января по июнь главная воздушная гавань Сахалина обслужила 526863 человека. Общий рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 13,8% (463125 человек). <...> Увеличение пассажиропотока экономисты аэропорта Южно-Сахалинск связывают с открытием новых межрегиональных рейсов и увеличением провозной емкости авиакомпанией "Россия", - говорится в сообщении.

В первом полугодии рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский запустила авиакомпания "Аврора", а "Россия" увеличила частоту рейсов в Москву и запустила на них лайнеры Boeing-777-300, которые могут перевозить до 457 пассажиров.

Чаще всего, по данным аэропорта, жители Сахалина летают в другие регионы России, а не за рубеж: внутрироссийскими рейсами в первом полугодии воспользовались 471,3 тыс. человек, а международными - 55,5 тыс. Популярные направления - Москва, Хабаровск, Владивосток.