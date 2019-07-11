Активы первого коммерческого банка Хайнаня за полгода выросли на 13%

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июля. /ТАСС/. Объем активов Банка Хайнаня - первого на острове коммерческого финансового учреждения провинциального уровня - с января по июнь увеличился на 13%, до 42 млрд юаней ($6,1 млрд). Согласно официальной отчетности, его прибыль за тот же период составила 505 млн юаней ($73 млн), повысившись на 7,9%.

За полгода банк выдал кредиты на сумму около 16 млрд юаней (примерно $2,3 млрд), что почти на 14% больше показателя за аналогичный промежуток времени в прошлом году. В докладе отмечается, что эти средства главным образом получили частные компании, как правило предприятия малого и среднего бизнеса.

Деятельность финансовой организации прежде всего направлена на создание в провинции особой зоны экономического развития и свободной торговли, что, по замыслу властей, будет способствовать формированию на Хайнане "международного центра туризма и потребления".

По оценке властей провинции, банк хорошо справляется с поставленными перед ним задачами и имеет большой потенциал для кредитования различных программ - его обеспеченность резервами в разы превышает обязательную норму.

Банк Хайнаня открылся в сентябре 2015 года, пока это единственный на острове коммерческий финансовый институт провинциального уровня. На его логотипе изображена напоминающая символ юаня кокосовая пальма на фоне двух полуокружностей зеленого и синего цвета в стиле "ян и инь". Банк занимается финансированием проектов в области медицины, высоких технологий, туризма, народного образования и тропического сельского хозяйства.