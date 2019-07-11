Доходы "Газпрома" от экспорта газа во II квартале 2019 года упали на 40%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам второго квартала 2019 года по оценочным данным ЦБ снизились на 38% квартал к кварталу - до $8,7 млрд с $14,1 млрд. Такие данные приводятся в статистике платежного баланса ЦБ.

За полугодие также прослеживается отрицательная динамика. Так, доходы от экспорта газа за январь-июнь (оценка ЦБ) 2019 года снизились на 3,8% год к году - до $22,8 млрд.

Ранее данные о доходах "Газпрома" от экспорта газа опубликовала ФТС. Так, в январе-мае 2019 года они снизились на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили $20,1 млрд.

Физический экспорт газа за отчетный период сократился на 4,7% и составил 93,4 млрд куб. м.

При этом в мае экспорт газа составил 15,7 млрд куб. м (снижение на 2,8%) на общую сумму $2,8 млрд, что на 8,9% ниже уровня апреля 2019 года.

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова ранее сообщала, что "Газпром" может сохранить экспорт в Европу на уровне 200 млрд куб. м в течение нескольких лет. Добыча "Газпрома" в 2019 году планируется на уровне 495,1 млрд куб. м газа, возможен пересмотр показателя.

"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд куб. м, а экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт - 194,4 млрд куб. м.