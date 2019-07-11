Расходы на муниципальные образования в Сахалинской области увеличены на 174 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании приняли в окончательном втором чтении поправки в бюджет региона на 2019 год. Они предусматривают увеличение расходной части на муниципалитеты более чем на 174 млн рублей.

"Общая сумма дополнительных расходов на субсидии муниципалитетам составила 174 млн 256 тыс. рублей. Источником средств стала субсидия некоммерческим организациям на развитие игровых видов спорта, теперь уже уменьшенная на эту же сумму", - сообщила на заседании депутат Сахалинской областной думы, председатель комитата по бюджету и налогам Наталья Захарчук.

Министерству спорта Сахалинской области, по ее словам, предоставляется дополнительная субсидия на развитие физкультуры и спорта на сумму более 7,6 млн рублей. Вторая поправка в региональный бюджет предусматривает увеличение расходов по Министерству культуры и архивного дела Сахалинской области на предоставление субсидий муниципалитетам на развитие культуры на общую сумму более 6,5 млн рублей.

Также будут увеличены расходы министерства образования. "Здесь самая большая поправка на предоставление субсидий на развитие образования муниципалитетам на общую сумму более 160,5 млн рублей", - пояснила председатель комитета.

Кроме того, для Министерства спорта региона будут увеличены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта, на общую сумму более 47,8 млн рублей.

В 2019 году доходная часть была запланирована на уровне 171 млрд рублей, расходы - 180,1 млрд рублей, дефицит - 8,7 млрд рублей.