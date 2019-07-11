В Счетной палате считают, что поступления от имущественных налогов физлиц слишком малы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поступления имущественных налогов с физлиц в бюджеты российских регионов настолько несущественны, что не могут обеспечивать даже минимальные расходы муниципальных образований, сообщает Счетная палата РФ.

По данным ведомства, на начало текущего года доля таких налогов с физических лиц в консолидированном бюджете субъектов России составила всего 2,5%.

"Земельный налог и налог на имущество физлиц - это налоги, которые должны фактически формировать бюджеты муниципальных образований. Они вообще несостоятельные по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы муниципальных образований. Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами", - заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, слова которого приводятся в сообщении.

Счетная палата проверила администрирование имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей, поскольку ситуация с собираемостью этого налога там типичная для большинства субъектов России.

На их примере Счетная палата выявила системные проблемы, которые характерны в целом для страны. Первая - это высокая задолженность по уплате.

"Она на 1 января 2019 года сравнялась с годовой суммой поступлений. А общая собираемость за год упала в среднем на 2,5%. В региональном разрезе разброс более заметный. Если в Ивановской области падение составило 1,2%, то в Смоленской - уже 18,3%", - говорится в сообщении.

"В 2017 году в Смоленске свыше 2,6 тыс. земельных участков площадью 2,43 млн кв. м находились в базе данных Росреестра, но их не было в налоговых органах. В городе Иваново таких территорий в 1,6 раза больше. В результате бюджеты городов потенциально могли бы получить порядка 69 млн рублей и 90 млн рублей соответственно при условии, что все объекты, не состоящие на налоговом учете подлежат налогообложению", - указывает Счетная палата.

Также у ведомства вызывает вопросы начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. Он действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте.

"В нем не оказалось таких представителей премиального класса как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. А для некоторых "списочных" машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска", - говорится в сообщении.

"Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов", - заключил Штогрин.